Нарушителей на трассах в Красноярском крае ловят «скрытые патрули» Фото: Мария ЛЕНЦ

Нарушителей правил дорожного движения на трассах в Красноярском крае ловят «скрытые патрули» Автоинспекторы дежурят на самых аварийных участках региона вместе с обычными экипажами ДПС. Об этом сообщили в ОГИБДД по Красноярскому краю.

Суть метода проста - дорожные полицейские на автомобилях без цветографических схем фиксируют на камеру нарушения ПДД, передают информацию ближайшему экипажу ДПС, последние в свою очередь привлекают нарушителя к ответственности.

Отметим также, что по такой схеме за первые часы дежурства выявили пять фактов выезда на полосу встреченного движения, в том числе с участие большегрузного транспорта. К слову, подобные методы используют в рамках действующего законодательства. Работать в так режиме автоинспекторы намерены ближайшие выходные. Автолюбителей просят отнестись к этому с пониманием и, чтобы не пришлось оправдываться, соблюдать правила дорожного движения.