В Красноярске пройдет первенство мира по фристайлу и сноуборду Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пройдет первенство мира по фристайлу и сноуборду. Крупное международное соревнование проведут 15-28 марта в кластере «Сопка». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В программе мероприятий соревнования по двум видам спорта – фристайлу и сноуборду. Разыграют 30 комплектов медалей в разных дисциплинах, включая слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп, сноуборд-кросс и параллельный слалом. На участие в соревнованиях заявки подали 500 спортсменов из более 20 стран мира.

На сегодняшний день специалисты занимаются подготовкой трасс, прорабатывают вопросы медицинского сопровождения, транспортного обслуживания, питания, трансляций и другие. К слову, власти региона намерены полностью заполнять зрительские места. Пока это предложение на стадии обсуждения. Окончательное решение примем в конце февраля, исходя из эпидобстановки.