В Красноярске из-за непогоды отменили детский фестиваль «На лыжи!» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за непогоды отменили детский фестиваль «На лыжи!». Синоптики прогнозируют на 13 февраля понижение температуры до -25 градусов. Ранее сообщалось, что спортивное мероприятие должно было начаться в субботу в 12.20 на стадионе МСК «Радуга».

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, остальные старты спортивного фестиваля «На лыжи!» пройдут согласно программе на стадионе МСК «Радуга» 13 февраля.

Напомним, на дистанцию 10 км участники стартуют в 11:00, церемония открытия и награждение абсолютных победителей на дистанции 10 км – в 12:00. Забег «В поддержку врачей», посвященный медработникам, борющимся с коронавирусом, начнется в 12:25, дистанцию в три тысячи метров лыжники начнут преодолевать в 13:30.

Отметим также, что регистрация на дистанцию 10 километров закрыта, на остальные старты – полтора километра и три километра регистрация не требуется.