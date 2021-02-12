В торговых центрах открылись пункты голосования за присвоение Красноярску звания «Город трудовой доблести»

Пункт голосования в ТЦ «Красноярье» Фото: Мария ЛЕНЦ

В торговых центрах Красноярска начали работать пункты, где можно проголосовать за присвоение столице региона почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Напомним, с такой инициативой выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившись к главе города и Совету депутатов. Депутаты, в свою очередь, вынесли это предложение на краевой уровень. Именно краевые власти могут направить обращение президенту РФ с ходатайством о присвоении Красноярску почетного звания.

Красноярцы также могут поддержать инициативу и проголосовать на сайте красноярскдоблесть.рф.

По данным на 12 февраля, более 25 тысяч человек уже оставили свои голоса. А для удобства горожан, не имеющих возможности поддержать акцию онлайн, волонтеры молодежного центра «Доброе дело» развернули пункты для голосования за присвоение Красноярску почетного звания в торговых центрах:

Голосование займет не более минуты Фото: Мария ЛЕНЦ

- ТРЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1 стр. 39),

- Гипермаркеты «Лента» (ул. 9 мая, 62 и ул. Ястынская 19 «д»),

- Торговый центр «Красноярье» (пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 120),

- Торговый центр «Мега» (пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 27, стр. 78).

Почетное звание «Город трудовой доблести» учреждено в марте 2020 года. На него могут претендовать города, работники и предприятия которых имеют государственные награды и документально подтвержденные факты трудового героизма коллективов заводов и фабрик. Отметим, что в прошлом году звание присвоили первым 20 городам, в том числе Иркутску, Новосибирску, Томску, Омску.

Медаль «За трудовую доблесть» слесарю фабрики №6 Сосновскому. Выполнение рабочей нормы на 400% Фото: Мария ЛЕНЦ

- Несмотря на свою удаленность от мест сражений, Красноярск много сделал для фронта, для победы. Принял более 29 крупных предприятий, которые развернули свою работу на территории города. Многие вставали на неподготовленные цеха, люди работали по 12-16 часов в сутки, - рассказала о подвиге красноярцев в годы Великой Отечественной войны директор музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева. – Самый тяжелый период был в 1941-1942 году, когда нужно было выдавать много оборонной продукции, люди ночевали на заводах. Работали как крупные промышленные предприятия, производившие пушки, снаряды, паровозы, так и небольшие. Например, фабрика Ионесси шила большое количество обуви для солдат, работали цеха по пошиву шинелей.