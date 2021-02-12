Бывший директор школы в Красноярске оказалась подозреваемой в мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший директор школы в Красноярске оказалась подозреваемой в мошенничестве. По предварительной информации, в июне-августе 2020 года заключила два договора гражданско-правового характера на общую сумму около 190 тысяч рублей. Второй участник договора - родственник одной из сотрудниц образовательного учреждения. Согласно документу он должен был выполнить штукатурно-отделочные и покрасочные работы, смонтировать подвесной потолок в учебных мастерских школы.

- По истечении времени стороны подписали акты сдачи-приемки выполненных работ с пометкой о том, что все услуги оказаны в полном объеме и с хорошим качеством. По факту же работу выполнили другие лица, а исполнитель вернул сумму, полученную по договору, вернул директору согласно договоренности, которая была ранее, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На сегодняшний день следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.