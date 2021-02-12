Глава Хакасии отметил тувинский Новый год ФОТО: правительство республики Хакасия

Глава Хакасии отметил тувинский Новый год - Шагаа-биле. Валентин Коновалов встретился с официальной делегацией республики Тыва, стороны обменялись подарками. Основные мероприятия прошли на абаканском ипподроме сегодня, 12 февраля.

- Национальный праздник прошел в Хакасии впервые в целях объединения тувинского землячества. Отмечать его начали ранним утром - по традиции тувинский Новый год наступает не в полночь, а с восходом в первый новогодний день, - рассказали в пресс-службе правительства республики Хакасия.

Делегаты приняли участие в обряде «Сан Салыр», суть которого заключается в очищении от злых духов возле ритуального костра. Также организовали телемост, во врем которого Валентин Коновалов пообщался с главой республики Тыва Шолбаном Кара-оолом, поздравил жителей и гостей с национальным Новым годом.