Дорожники в Красноярске готовятся к усиленной работе Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорожники в Красноярске готовятся к усиленной работе. На следующей неделе ожидаются мощные снегопады. По прогнозам синоптиков обильные осадки пройдут в ближайшие выходные и на следующей неделе. Будут существенные колебания температуры вплоть до повышения выше ноля, 14, 15 и 17 февраля ожидается снега, в том числе мокрый.

- Работы в ближайшей перспективе обсудили на совещании круглосуточного оперативного штаба. Руководители предприятий, отвечающих за содержание города, сейчас корректируют планы работы в соответствии с прогнозами, - как рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что участники совещания приняли решение в пятницу и субботу сократить выход техники и рабочих на улицы города. Это время используют для дополнительной подготовки и мелкого ремонта техники. Водители и механизаторы смогут работать в режиме обычных смен. На время снегопада также планируют привлекать спецтехнику сторонних предприятий.