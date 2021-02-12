В Красноярском крае иностранец стал отцом чужого ребенка, чтобы получить гражданство

Паспорт Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ужурском районе гражданин Таджикистана попросил свою знакомую вписать его в свидетельство о рождении недавно родившегося ребенка. Зачем? Чтобы получить вид на жительство в России. Женщина согласилась, хотя иностранец не является биологическим отцом малыша и никакого участия в воспитании не принимал.

Сотрудникам миграционной службы этот факт показался подозрительным и они провели проверку. Теперь подан иск об оспаривании отцовства. И суд встал на сторону надзорного органа.

Специалисты говорят, что подобная схема среди иностранцев не новая и зачастую мужчины идут на такие сделки, чтобы получить визу или вид на жительства. Если раньше были распространены “резиновые квартиры”, то теперь приезжающие граждане пытаются усыновить детей, чтобы остаться проживать в стране.