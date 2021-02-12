МТС ускорила мобильный интернет во всех районах Красноярска

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МТС сообщает о завершении очередного этапа проекта модернизации сети LTE в Красноярске. В результате проведенных работ скорости 4G-интернета во всех районах города выросли более чем на треть.

Модернизация, в результате которой выросла скорость мобильного интернета, коснулась всех районов краевого центра. Увеличение скоростей также произошло в пригородах, где находятся базы отдыха, в дачных массивах, промышленных зонах, которые, как правило, находятся в отдаленных районах города.

«Ожидания жителей краевого центра относительно качества связи постоянно растут. В условиях пандемии, когда многие стали работать и учиться удаленно, их потребности выросли еще больше. Мы провели масштабную модернизацию сетей в Красноярске, что позволило более чем на треть увеличить скорости мобильного интернета, чтобы даже при увеличившейся нагрузке на сеть доступ в интернет был привычно быстрым и комфортным. Дальнейшее развитие сети МТС в Красноярске направлено на повышение скорости мобильного интернета в часы пиковой нагрузки и улучшение покрытия в строящихся жилых комплексах», — отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

В 2020 году МТС увеличила скорость загрузки данных в 18 крупнейших городах края в среднем на 30 процентов. В Норильске, Минусинске, Лесосибирске в прошлом году также была прошел очередной этап модернизации, что также позволило снизить нагрузку на часть базовых станций и увеличить скорость мобильного интернета в наиболее загруженных с точки зрения трафика улицах.