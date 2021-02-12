На выходных в Красноярск придет потепление и выпадет снег

Суббота ожидается довольно холодной Фото: Мария ЛЕНЦ

В предстоящие выходные красноярцев ожидает пасмурное небо, снегопад и повышение температуры до -13 градусов. Но первая половина уикэнда будет довольно морозной.

Утро субботы начнется с температуры -27 градусов. Синоптики предсказывают, что в течение дня столбик термометра поднимется до –19. К вечеру сильно похолодать не должно, но температура опустится на несколько градусов до -22. 13 февраля снега не ожидается, днем, вероятно, жителей краевого центра порадует своим присутствием солнце.

В воскресенье, 14 февраля, начнется потепление, и небо затянется снежными облаками. Температура за окном будет повышаться с -22 до -13 градусов, ночью похолодания не ожидается.

Выходные будет сопровождать умеренный ветер до 5-7 м/с и умеренная влажность до 74%.