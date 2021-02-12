Охрану лесов обсудили глава Якутии и министр природных ресурсов России ФОТО: правительство Якутии

Охрану лесов обсудили глава Якутии Айсен Николаев и министр природных ресурсов России Александр Козлов. Речь шла в том числе о противопожарных мероприятиях защите лесов от шелкопряда.

- Каждый год лесные пожары наносят огромный экологический ущерб региону. К слову, за последние два года в северо-восточной части региона число природных пожаров возросло в пять раз. Также стороны обсудили вопрос совершенствования методики расчета субвенций регионам, предназначенных на противопожарные мероприятия - обеспечение содержания лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения и другие, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отметим также, что в регионе создали отдельное арктическое подразделение авиационной охраны лесов. Оно будет находиться в поселке Батагай Верхоянского улуса. Его наличие обеспечит оперативность в тушении лесных пожаров на севере республики.