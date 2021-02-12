В Красноярске семь котельных перестанут отравлять воздух Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске семь котельных перестанут отравлять воздух. Согласно официальным данным, ежегодно они выбрасывали в атмосферу 84,68 тонны пыли. Об этом сообщили в пресс- службе администрации Красноярска.

В основном отсутствие выбросов заметят жители Покровки. Согласно данным, предоставленным в мэрии, более 30 жилых и нежилых зданий, в том числе три школы, два детских сада, две поликлиники и медицинский центр, отапливаемые этими котельными, в перспективе будут получать тепло и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3 СГК.

В рамках реализации этого проекта собираются простроить больше шести километров новых теплотрасс. По предварительным данным фронт строительных работ развернут в апреле-сентябре на улицах 4-ая Продольная, Герцена, Гагарина, Чернышевского, Березина, Фурманова, Водянникова и Шахтеров.