Семейные пары питомцев «Роева ручья» в Красноярске поздравят с днем влюбленных Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Семейные пары питомцев «Роева ручья» в Красноярске поздравят с днем влюбленных. Как говорится, не чуждо животным кое-что человеческое. Как рассказали в природе тоже можно найти варианты и оттенки тех сложных отношений, которые мы называем просто — любовь.

У животных, как и людей, бывает моногамия, кода пара сохраняет отношения на всю жизнь, свободные отношения и другие варианты. Жителей и гостей города приглашают 14 февраля в «Роев ручей», чтобы поздравить семейные пары Парка. Например, крепкой можно назвать семью рысей Бурана и Яны, шимпанзе Тихона и Анфисы, а также верблюдов Айсберга и Изольда и многих других.

- Желающие смогут проголосовать за лучшую семейную пару из мира животных зоопарка. О питомцах, которые наберут больше всего голосов, расскажут историю отношений, - сообщили в администрации зоопарка.