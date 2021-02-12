Жительнице Красноярского края выписали штраф в 500 рублей за курение в самолете

Жительницу Красноярского края привлекли за курение электронной сигареты в самолете Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Красноярского края привлекли за курение электронной сигареты в самолете. По предварительным данным, сообщение о нарушении поступило в линейный отдел полиции в аэропорту Красноярска. Диспетчер аэропорта сообщал, пассажирка рейса, прибывающего из Москвы, во время перелета курила в туалетной комнате.

- По прибытии 29-летнюю курильщицу задержали. В отношении нее составили административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

В качестве наказания женщине выписали штраф в сумме 500 рублей.

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