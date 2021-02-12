Жителя Якутска обвиняют в сексуальном насилии: его падчерицы страдали 6,5 лет

Отчим сильно запугал девочек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске повторного осудят бывшего 49-летнего насильника. В этот раз пострадали две малолетние девочки – дочери его супруги. Как сообщает Следком, по результатам 10 судебных экспертиз, у мужчина есть множественные расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии и эфебофилии. Это подтвердилось и во время обысков в его доме.

Следствие выяснило, что насилие над детьми совершалось на протяжении 6,5 лет. Первый раз произошел, когда девочкам было 8 и 10 лет. Пострадавшие не рассказывали о происходящим столько лет из-за того, что их отчим угрожал им. Даже родная мама девочек узнала о преступлении только после того, как возбудили уголовное дело.

- В результате преступных действий обвиняемого девочкам причинены нравственные страдания, а младшая девочка страдала невротическим расстройством. Необходимую помощь пострадавшим сестрам в реабилитации для минимизации последствий совершенных злодеяний оказывали специалисты мобильной кризисной службы, - сообщили в ведомстве.

На данный момент расследование уголовного дела по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и в отношении несовершеннолетних» завершено. Обвиняемый ожидает суда. Максимально наказание согласно санкции статьи – лишение свободы на срок до 20 лет.