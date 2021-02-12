Прокуратуры в Якутии провели проверку после публикации видео из колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратуры в Якутии провели проверку после публикации видео из колонии. В ролике сообщалось о ненадлежащих условиях содержания осужденных, находящихся в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

- Ранее в декабре 2020 года уже проводили проверку в учреждении. Выяснилось, что в спальных помещениях, комнатах приема пищи и санитарных узлах двух зданий отрядов на стенах и потолках имеются черные следы. На окнах и частично в углах стен образовались наледи, недостаточно света, есть дефекты на потолке, стенах на полу, - прокомментировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В декабре выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности. Во время проверки в январе 2021 года установили, что ранее выявленные нарушения администрация ИК-6 в полном объеме не устранила. Поэтому в суд направили иск о понуждении администрации ИК-6 отремонтировать помещения отрядов. Деятельность исправительного учреждения находится на контроле прокуратуры.