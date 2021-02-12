В Красноярске началась подготовка к летнему цветочному оформлению улиц Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске началась подготовка к летнему цветочному оформлению улиц. Кому-то может показаться, что еще рано, но весну уже не за горами. Работы уже начались в Центральном районе краевой столицы. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Напомним, что в Красноярске первые цветочные композиции на окнах и входных группах появились в 2019 году. Яркий облик фасадов понравился жителям и гостям краевой столицы. Такую творческую практику решили внедрить на постоянной основе. этот год также не станет исключением.

По предварительным данным, весной начнутся работы по оформлению городского пространства. Цветами украсят заведения всех форм собственности и сфер деятельности – от государственных учреждений до ресторанов и кафе. К слову, в городе уже разработали специальный альбом с рекомендациями.