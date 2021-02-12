Красноярского чиновника осудят после нападения бездомных собак на людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярского чиновника осудят после нападения бездомных собак на людей. Фигуранта обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более людей. По предварительной информации, уголовное разбирательство идет в отношении бывшего руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

- По версии следствия, недобросовестное и небрежное отношение обвиняемого к службе в период с октября 2019 года по февраль 2020 года привело к бесконтрольному увеличению численности безнадзорных (бродячих) собак в краевой столице и их нападению на людей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Данное обстоятельство расценили как нарушение прав и законных интересов граждан, которые обернулись причинением вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам. В Красноярске ввели режим чрезвычайной ситуации биолого-социального характера. В ближайшее время материалы уголовного дела направят в суд для рассмотрения.