Училище олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева в Якутске возглавил Семен Чердонов ФОТО: минспорта Якутии

Училище олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева в Якутске возглавил Семен Чердонов. Его уже представил коллективу образовательного учреждения министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев.

- У Семена Сергеевича богатый опыт работы в отрасли физической культуры и спорта. С его приходом на должность директора училища есть надежды на развитие училища, в котором уже сформировались хорошие традиции, - отметил глава регионального министерства физической культуры и спорта. - Ваши воспитанники - это обладатели высших наград первенств и чемпионатов страны, Европы и мира.

Также глава ведомства отметил, что министр сообщил, что предыдущий директор Алексей Филиппов переходит на другую работу. Глава ведомства Иннокентий Григорьев поблагодарил его за плодотворную деятельность.