Жителя Норильска обвиняют в вербовке людей для международной террористической организации Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Норильска обвиняют в вербовке людей для международной террористической организации. Как сообщили в УФСБ России по Красноярскому краю, мужчина был сторонником запрещенной в Российской Федерации организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

По предварительной информации, задержанный проникся идеями радикального ислама, поэтому занимался вербовкой лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам. В квартире подозреваемого провели обыск и обнаружили, средства связи, электронные носители информации, экстремистскую литературу и флаг ИГИЛ. Все эти предметы у него изъяли.

На сегодняшний день известно, что сотрудники Следственного отдела Управления возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Содействие террористической деятельности». Правоохранители проводят оперативно- розыскные мероприятия и следственные действия в рамках расследуемого уголовного дела.