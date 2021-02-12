В Якутске задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над малолетним ребенком Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над малолетним ребенком. По предварительным данным, уголовное дело возбудили в отношении 25-летнего местного жителя. Происшествие случилось в период с 1 по 10 февраля 2021 года.

- Мужчина, используя беспомощное состояние в силу малолетнего возраста, совершал в отношении девятилетней дочери своей жены сексуальное насилие. В момент преступления 10 февраля 2021 года его застала супруга, она же обратилась в правоохранительные органы, - рассказали в пресс -службе СУ СК России по республике Саха (Якутия).

Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. Также следствие инициировало проведение мероприятий по реабилитации пострадавшей девочки в «Центре психологической поддержки молодежи».