В Красноярске сбили 9-летнего мальчика, переходящего дорогу по «зебре»

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске на Мичурина сбили 9-летнего школьника, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Водитель автомобиля KIA не уступил дорогу и сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ЧП произошло около часу дня около дома №77. Мальчика госпитализировали с серьезными травмами.

Рядом с местом ДТП была установлена камера наблюдения. На видео можно заметить, как один из автомобилей притормозил и начал пропускать ребенка, а водитель KIA, видимо, не заметил школьника из-за пропускающей машины и не среагировал вовремя.

Сотрудники ГИБДД просят родителей рассказать детям о безопасности на дороге. Прежде, чем начать движение по нерегулируемому пешеходному переходу, он должен убедиться в своей безопасности. Водителей также просят быть внимательными во время движения.