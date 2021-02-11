СУЭК откроет мобильные пункты продаж бездымного топлива в Красноярске

«Сибирский брикет» - энергоэффективно, экономично, экологично. Фото: СУЭК

СУЭК организует мобильные пункты по продаже экологически чистого бездымного топлива – «Сибирский брикет». С 13 февраля 2021 года в трех районах Красноярска с частным сектором – Покровке, Базаихе и Торгашино – каждые субботу и воскресенье с 9 до 14 часов будут курсировать «автолавки».

Их можно будет найти у домов по адресам: улица Зои Космодемьянской, 48; улица Базайская 165/1 и улица Цементников 49а/2. Для удобства жителей мобильные пункты оборудуют ярко-зелеными штендерами с символикой «Сибирского брикета». Приобрести топливо в «автолавке» можно только по безналичному расчету с помощью банковской карты.

Бездымное топливо подходит для котлов-автоматов, полуавтоматов, бытовых котлов, печей, «буржуек» и каминов. Фото: sib-briket.suek.ru

- С момента старта продаж бездымного топлива у этого современного, удобного, энергоэффективного, а главное, экологически чистого энергоносителя появилось много постоянных потребителей, - отметил коммерческий директор АО «СУЭК-Красноярск» Михаил Мангилев. – Мы искренне ценим их не только за доверие к нашей продукции, но и за высокую гражданскую ответственность, за стремление внести собственный вклад в улучшение экологии Красноярска, чтобы он стал более комфортным для них, их детей и всех горожан. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы наше бездымное топливо становилось еще качественнее, доступнее и ближе потребителю.

Бездымное топливо «Сибирский брикет» – инновационный продукт глубокой переработки бурого угля, совместная разработка угольщиков СУЭК и ученых. Его можно использовать во многих видах твердотопливных котлов-автоматов и полуавтоматов, бытовых котлах, печах, «буржуйках» и каминах. Топливо энергоэффективно, экономично (расход брикетов в 1,5-2 раза ниже, чем традиционного топлива) и экологично.

«Сибирский брикет» можно также купить в интернет-магазине, который СУЭК запустила в сентябре прошлого года, с доставкой на дом или самовывозом с территории Красноярского гортопа (2-я Геологическая, 23г).

Стоимость мешка бездымного топлива «Сибирский брикет» весом 20 кг – 75 рублей. Брикет также продается в удобных биг-бэгах весом 500 кг, стоимость такого объема – 1 140 рублей.