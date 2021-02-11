«Как можно было оставить замерзающего Шарика на остановке»: самый большой собачий приют в Красноярске закрывается

Фото:instagram.com/alkin_dom_krasnoyarsk_2019/

В Красноярске закрывается один из самых больших собачьих приютов «Алькин дом». Об этом в социальных сетях сообщила директор Марина Мильниченко.

Сейчас в приюте числится 260 собак, все они на время будут жить у волонтеров, пока им не найдут дом. Еще у 30 шерстяных друзей человека есть кураторы. Поэтому всех неравнодушных просят о помощи, приютить у себя собак. В посте девушка пишет, что не бросают в беде беззащитных и слабых.

Дело в том, что здание, где находится приют непригоден для использования. Город выделил землю под приют, но проблема в том, что само здание сильно разрушено. Привести здание в надлежащее состояние - сумма не подъемная, денег просто нет. Приют и так в долгах. Сейчас там нет воды, электричества, стекол, дверей и даже некоторых стен.

Поэтому и появилось решение, закрыть приют, но главное найти всем животным дом:

- Матерые волонтеры меня предупреждали: «Не хапай собак». Я отвечала: «Не буду». Но как пройти мимо их плачущих глаз и искалеченных тел? Как можно было пройти мимо Рейда, примерзшего к бетону, как можно было оставить замерзающего Шарика, что прятался от мороза на остановке. Как можно было бросить 16 крох, у которых убили мам. Как можно было не взять Зиму, которой оторвало капканом ногу. А рядом плакали маленькие детки. Правда, мы не хотим "закрывать" ворота. Но получилось так...