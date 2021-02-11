Tele2 удвоила доход bigdata от внешних заказчиков

Tele2 подводит итоги работы направления bigdataза 2020 год. Эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике вырос в 1,5 раза и составил 1,5 млрд рублей. При этом доход от внешней монетизации увеличился в 2 раза. Драйверами роста выручки стали продукты геоаналитики и проекты для финансовых организаций.

Геоаналитика стала лидером по темпам роста выручки от направления bigdata в 2020 году: доходы оператора от внешних проектов выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2019 годом.

В прошлом году Tele2 продолжила сотрудничество с ДИТ Москвы и другими государственными заказчиками. Также в 2020 году оператор реализовал первый полномасштабный коммерческий проект по геоаналитике в транспортной отрасли в партнерстве с РЖД. С помощью уникального метода map matching аналитики Tele2 проанализировали пассажиропоток на разных видах транспорта между 81 парой российских городов. Целью проекта для РЖД стала оценка эффективности расписания поездов, а также разработка предложений по изменению расписания. Результаты исследования легли в основу дальнейшего анализа и детального прогноза пассажирских перевозок на основании моделей математической оптимизации, формирующих рекомендации по изменению расписания.

На втором месте по динамике роста выручки – решения для финансовых организаций и кредитных учреждений: почти на треть увеличился доход от услуг скоринга, верификации,