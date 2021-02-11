В Красноярске во время митингов задержали около 40 подростков

Митинг в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В полиции подвели итоги январских митингов. Свою оценку дал глава МВД в крае Александр Речицкий. По его словам, больше половины участников, примерно 55%, это молодые люди до 25 лет.

Всего на акциях были задержаны 353 человека, из них 37 несовершеннолетние. Составлено 226 административных протоколов. А общее число штрафов 1,5 миллиона рублей.

По мнению полиции, большинство на акцию протеста пришли в качестве зрителей и за хайпов. Якобы только единицы в курсе реальной политической ситуации в стране. Остальные не понимают, что происходит.

Напомним, несанкционированные акции протеста проходили в Красноярске два выходных подряд: 23 и 31 января.