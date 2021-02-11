Аэропорт Черемшанка будет станет базой лесопожарного центра

Аэропорт Фото: Мария ЛЕНЦ

В Правительстве Красноярского края обсудили создание в аэропорту Черемшанка межрегионального северного лесопожарного центра - «Север». Во время анализа и поиска места смотрели на такие факторы, как географическое положение, наличие транспортно-логистической инфраструктуры и кадровых ресурсов.

Основными задачами лесопожарного центра «Север» будут ликвидация чрезвычайных ситуаций в лесах, оперативное маневрирование и тушение лесных пожаров на части территории Сибири и Дальнего Востока. А также на удалённых и труднодоступных территориях.

В федеральном бюджете на реализацию предусмотрено 5 млрд рублей. На них планируется приобретение 6 вертолётов Ми-8МТВ, 6 топливозаправщиков, 6 бензовозов, 55 единиц аэродромной техники, 15 грузовых автомобилей, 13 автобусов, а также иного пожарного снаряжения и оборудования. Кадровый состав создаваемого центра будет насчитывать 227 человек.