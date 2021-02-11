Компания «Россети Сибирь» снизила аварийность в электросетях Красноярского края

«Россети Сибирь» отмечают положительную динамику по снижению аварийности. Фото: Красноярскэнерго

В филиале «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» подвели итоги по показателям надежности электроснабжения за 2020 год. Так, аварийность в электросетях Красноярского края стала меньше на 11,2%, количество технологических нарушений сократилось на 9,8%, средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей – на 29,6 %.

Кроме того, сокращена продолжительность и частота отключений потребителей (индексы SAIDI и SAIFI) на 38 % и 20 %. Наибольшее влияние на показатели надежности оказывают режимы работы в Емельяновском районе и Красноярске.

- В целом по снижению аварийности мы наблюдаем положительную динамику. Снижение произошло сразу по нескольким показателям, причем по Красноярскому краю они опустились до среднего минимума среди всех регионов присутствия энергокомпании. Стоит отметить, что аварийность на подстанциях снизилась на 20,5%, а количество ЛЭП с повторяющимися отключениями уменьшилось на 11,4 %, - отметил заместитель директора филиала компании «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» по техническим вопросам – главный инженер Сергей Дмитрюков.

Дополним, что основными причинами аварийности в 2020 году, по данным энергетиков, стали природные стихийные явления, воздействие сторонних лиц или повреждения в электроустановках территориальных сетевых компаний. Благодаря мерам по повышению эффективности электросетевого комплекса, которые предпринимают в компании, удалось достичь хороших результатов по снижению аварийности. Только в 2020 году «Красноярскэнерго» направил на ремонтную программу 715 миллионов рублей.