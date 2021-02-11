Летом в Красноярске закроют последние дымящие котельные

Не экологичные котельные Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего в 2021 году в Красноярске закроются 20 неэффективных котельных по федеральной программе «Чистый воздух». Уже по этой программе было закрыто десять котельных.

Практически все котельные принадлежат КрасКому и не соответствуют требованиям. Чтобы они перестали загрязнять воздух, будет построено к началу отопительного сезона 6,36 км новых теплотрасс.

Большую часть проложат в частном секторе Покровки. Эффект замещения устаревших котельных «КрасКома», которые выбрасывают ежегодно в атмосферу 84,68 тонны пыли и других веществ, ощутят жители этого микрорайона. По новой схеме теплоснабжения более 30 жилых и нежилых зданий, в том числе три школы, два детских сада, две поликлиники и медицинский центр в Покровке буду получать тепло и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3.