Красноярский музыкальный театр представил премьеру сказки «День рождения Мухи»

На спектакле ребята могут принять участие в действии. Фото: Красноярский музыкальный театр

В Красноярском музыкальном театре прошла премьера сказки «День рождения Мухи» композитора Михаила Красева. Постановка для самых юных зрителей открыла новый проект «В гостях у сказки», который театр реализует при поддержке детского центра «Совенок».

Ребят и их родителей ждут шесть увлекательных сюжетов. На показах они смогут не только наблюдать за судьбами персонажей и принимать участие в действии, но и познакомятся с самыми разными правилами, которые обязательно пригодятся в жизни.

Неожиданная трактовка сказки: герои перевоспитают Паука. Фото: Красноярский музыкальный театр

- Мы решили сделать проект из нескольких популярных детских сказок, но в новых и неожиданных трактовках. Эти истории будут поучительными и для детей, и для взрослых. Например, в первой сказке «День рождения Мухи» паука никто не будет убивать – его будут перевоспитывать, - пояснила руководитель проекта, главный хормейстер театра Лариса Сивых.

Маленьких зрителей первой истории познакомили с театральным этикетом. В легкой и увлекательной форме сказочные герои – Бабушка Пчела и Внучка Блошка – рассказали, как подобрать наряд для посещения спектакля, когда можно аплодировать и кричать «Браво!», для чего нужен третий звонок, сколько конфет можно съесть до антракта и многое другое. Они же стали и первыми гостями на празднике у именинницы Мухи. Вместе с персонажами сказки мальчишки и девчонки пели песни, хлопали в ладоши, смеялись и, конечно же, громко кричали «С днем рождения!».

Авторы и постановочная команда спектакля: композитор – Михаил Красев, автор либретто, режиссер-постановщик и музыкальный руководитель – Лариса Сивых, художник-постановщик – Жанна Семенюк, хореограф-постановщик – Игорь Сметанин.

Веселая сказка познакомит детей с правилами этикета. Фото: Красноярский музыкальный театр

В следующий раз погрузиться в удивительный мир природы, где действуют законы дружбы, любви и гостеприимства, а также сделать яркие фотографии около гигантского одуванчика, спелой клубники или стола-ромашки можно будет 13 и 20 февраля, а также 6, 13 и 21 марта.

Билеты приобретайте на сайте и в кассе театра (пр. Мира, 129). График работы: ежедневно с 10:00 до 19:30, перерыв с 14:00 до 15:00. Справки по телефону: 221-52-42.