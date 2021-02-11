Тревел-блогер из Екатеринбурга снял фильм про север Красноярского края

Фото: Олег Приходько. Vk.com

Путешественник из Екатеринбурга Олег Приходько снял фильм про поселок Диксон, это один из самых северных населенных пунктов России и по сути крайняя точка нашего края, где есть жизнь. Видео на Youtube уже набрало 354 просмотров.

К выбору мест для путешествия Олег подходит особенно. Чем меньше туристов, тем для него место привлекательнее. На севере Красноярского края он был в декабре прошлого года. И путешествовал две недели.

Больше всего его впечатлила погода. Говорит, что видел разные погодные условия, но в Талнахе так сильно мело. По его словам, это северная экзотика своего рода. Также путешественник впервые в жизни застал мороз -47 градусов. Это его личный рекорд.

В начале видео Олег рассказал, что из-за плохой погоды он целую неделю ждал своего рейса из Норильска в Диксон. Сам же поселок его впечатлил, но большая часть Диксона заброшена. Кроме трех магазинов в поселке нет никакого бизнеса из-за высоких коммунальных платежей.

За время путешествия Олег побывал в местной школе и послушал рассказы детей о встречах с медведями, сходил в гости к жителям, в том числе к бывшему депутату, который пытается восстановить историю Диксона. Посетил музей полярной авиации, который основали местные жители.

Олег Приходько путешествует с 2013 года. Деньги на путешествия зарабатывает за счет просмотров роликов в интернете.