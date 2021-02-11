В Якутске «Скорая помощь» въехала в Toyota Land Cruiser Prado

Фото: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД “Якутское”

В Якутске на одном из основных перекрестков города произошло ДТП. Участники аварии — Toyota Land Cruiser Prado и кареты “Скорой помощи”. Авария по-настоящему дорога, и по предварительным данным виноват водитель скорой. На перекрестке 44-летний водитель пытался проехать на красный сигнал светофора. все необходимые сигнальные средства были включены. Но водитель, когда выехал на перекресток не убедился, что его пропускают все участники движения. В результате авария. Джип на скорости влетел в слушебную машину, так как не успел затормозить.

Фото: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД “Якутское”

В результате ДТП женщина-медработник с различными травмами была доставлена в нейрохирургическое отделение. Она сидела на переднем пассажирском сиденье, была пристегнута, но это ее не спасло от сильного удара и полученных травм. Также в аварии пострадал и фельдшер, но получил менее серьезные травмы.

Водитель Toyota Land Cruiser Prado в ДТП не пострадал. Мужчина пояснил, что ехал на разрешающий сигнал светофора, когда на середине перекрестка с левой стороны на него налетела карета “Скорой помощи”. По его словам, он не услышал звуки сирены. В настоящее время по факту автоаварии с пострадавшими проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.