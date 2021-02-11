Новые погодные испытания: Резкие колебания температур и атмосферного давления

Прогноз погоды Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск после теплых по-настоящему весенних дней пришли морозы.

С четверга и до конца недели в Красноярске будет морозно — после почти весенней погоды на территорию вновь начал распространяться холодный воздух. Также ожидается очень высокое атмосферное давление — до 764 мм рт.

В четверг, 11 февраля ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы могут достигать 12 м/с. Температура воздуха −17, −19 градусов, но синоптики предупреждают, что ощущаться она будет, как −26, −28 из-за ветра.

В ночь на пятницу уличные термометры будут показывать −25 , днем — от −18 до −20 градусов.

Самым холодным днем недели станет суббота, когда в темное время суток температура опустится до −30. Но уже в воскресенье синоптики обещают потепление до комфортных −13, снегопад и безветрие. А в начале следующей недели в городе вновь могут установиться дневные плюсовые температуры.