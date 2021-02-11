Сборная России по фигурному катанию будет готовиться к Олимпиаде-2022 в Красноярске

Фигурное катание Фото: Мария ЛЕНЦ

Решение о месте подготовке приняла Федерация фигурного катания России, после первенства России, который прошел в Красноярске с 3 по 5 февраля. По словам специалистов, наш город удобен тем, что находится в одном часовом поясе с Пекином. Также в городе есть вся необходимая инфраструктура для тренировок и подведению к крупным соревнованиям. Лед соответствует всем необходимым требованиям. По словам, министра спорта края, Павла Ростовцева, Красноярск готов принимать спортсменов, а потом проводить на Олимпиаду.

- Когда к нам приедет первая команда, которая затем поедет в Пекин защищать честь всей страны на Олимпиаде, ее требования будут высочайшие. Надеюсь, когда наши фигуристы успешно выступят, мы сможем сказать, что в этих медалях есть доля Красноярска.

Приезд основной сборной России планируется в январе 2022 года. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.