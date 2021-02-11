В Красноярске в теплицах зацвели тюльпаны

Тюльпаны зацвели. Фото:instagram.com/mpuzs24/

В теплицах красноярского «Управление зеленого строительства» зацвели первые тюльпаны. По-настоящему радостную новость они сообщили в социальных сетях. Вместе с текстом выложили и фотографию грядок с тюльпанами. На ней хорошо видно еще нераскрывшиеся, но уже розовые бутоны.

- Их розовые бутоны напоминают о приближении долгожданной весны. Уже совсем скоро солнышко согреет Красноярск и наши цветы переедут на городские клумбы.

Помимо тюльпанов, красноярцев будут радовать петунья, сальвия, бегония, бархатцы, пеларгония, алиссум и другие

Также тюльпаны будут продавать в фирменных магазинах предприятия. Первые партии должны быть готовы к 14 февраля. А основную массу срежут к 8 марта.