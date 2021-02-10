В Красноярском крае Денис Голощапов назначен новым руководителем аппарата правительства

Ранее Денис Голощапов занимал должность первого заместителя регионального министра социальной политики Фото:enisey.tv

В администрации Красноярского края произошли кадровые изменения. Вице-губернатор Юрий Лапшин назначил нового руководителя аппарата правительства региона.

С 10 февраля эту должность занимает Денис Голощапов, ранее трудившийся первым заместителем регионального министра социальной политики. Трудовой контракт заключен сроком на два года. Ранее аппаратом правительства руководила Горяечева Татьяна Ивановна.

Денис Валериевич родился в 1979 году в городе Черногорске. Окончил Институт истории и права Хакасского государственного университета имени Н.Ф.Катанова по специальности юриспруденция.

С 2003 года по настоящее время работал в министерстве финансов Республики Хакасия. В июле 2017 года был назначен первым заместителем министра финансов Республики Хакасия, а в 2018 пришел работать в Красноярский край.