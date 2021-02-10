Минусинская школьница выпала с балкона и нуждается в донорской крови

Девушке нужна донорская кровь, чтобы выжить Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске произошло ЧП с 15-летней девочкой. Школьница выпала с балкона 7 этажа на глазах у очевидцев. Как пояснили прохожие изданию «Взгляд Инфо», пострадавшая приземлилась сначала на козырек, а затем упала на лестницу магазина.

Трагедия случилась накануне, 9 февраля. После падения девушку увезли в ЦРБ Минусинска. Школьница сейчас находится в тяжелом состоянии и ей срочно требуется переливание крови. Минусинский центр крови рассказал, что врачи борются за жизнь подростка, и пытаются стабилизировать состояния для перевоза пациентки в Красноярск при помощи санавиации.

Всех неравнодушных граждан просят пополнить запасы крови, которых катастрофически не хватает центру. Для это нужно посетить медицинское учреждение по адресу: ул. Абаканская, 52а. При себе должен быть паспорт и СНИЛС.