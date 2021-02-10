Прокуратура накажет красноярских дорожников, сбрасывающих снег в Енисей

Теперь организациям грозит серьёзный штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская природоохранная прокуратура провела проверку в отношении работников МП «САТП» и КГКУ «КРУДОР», скидывавших снег в Енисей во время чистки дорог. Причиной таких действий послужил появившийся в соцсетях видеоролик, на котором видно противозаконные действия коммунальщиков. Теперь нарушители будут наказаны.

- Установлено, что вопреки требованиям закона, в нарушение условий государственного контракта подрядной организацией муниципальным предприятием «Специализированное автотранспортное предприятие» произведен сброс находившегося на проезжей части снега с моста в реку Енисей, что повлекло загрязнение водного объекта, - рассказали в ведомстве.

КГКУ «КРУДОР» получила представление, а в отношении подрядной организации МП «САТП» возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ «нарушение требований к охране водных объектов».

Отметим, что по данной статье для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 000 до 300 000 рублей.