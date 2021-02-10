Эпидемический порог превышен: в Красноярске к коронавирусу прибавились и заболевания гриппом

Заболевание гриппом Фото: Мария ЛЕНЦ

Только статистика про коронавирусу в Красноярске поползла вниз, появились новые данные: теперь болеем гриппом. Новая эпидемия, причем судя по данным Роспотребнадзора, эпидпорог по взрослым серьезно превышен - на 87,9%.

В ведомстве отмечают, что в основном в крае циркулируют негриппозные вирусы. Но активность вирусов гриппа А и В начинает нарастать. Отметим, что на предыдущей неделе в Красноярске превышение эпидемического порога составляло 79,6%.

По словам специалистов, для февраля это нормальная ситуация. Каждый год количество заболевших гриппом растет. Стоит отметить, что год назад, в аномально теплую зиму, эпидпорог в Красноярске был превышен на 64,8%, причем болели также в основном взрослые. И это был третий результат по уровню заболеваемости стране.

Прививки против гриппа в этом сезоне поставили 1,6 млн человек, это более 57% населения.