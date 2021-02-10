В мэрии назвали возможное место для нового кладбища

Новое место для кладбища Фото: Мария ЛЕНЦ

Новое кладбище для Красноярска планируют обустроить за деревней Старцево в Емельяновском районе. Сейчас предложение и место согласовывают. Также решается вопрос с землей. Предположительно, речь идет об участке площадью в 20 га. Для сравнения, площадь кладбища “Бадалык”, 230 га. Как пообещали в администрации города, конкретика появится в ближайшие две недели.

Напомним, вопрос с кладбищами в Красноярске стоит очень остро. Одно время говорили о строительстве крематория, но для инвестора так и не согласовали место для строительства. И этот вопрос сильно затормозился. Также пытались расширить границы самого большого кладбища “Бадалык”, но это оказалось невозможно. Кстати, сейчас хоронить на этом погосте запрещено. Его закрыли для новых захоронений в 2015. И в основном хоронят на Шинном кладбище, но его площади тоже не безграничны.

Вопрос погостов в Красноярске стоит очень остро. Кладбищенский вопрос пытаются решить в Красноярске еще со времен мэра Пимашкова. Три года назад власти заявляли, что места на действующих погостах вот-вот закончатся. Площадки под кладбища искали в разных местах – и на Кузнецовском плато, и в Березовском районе, и рядом с деревней Творогово. Но пока безрезультатно.