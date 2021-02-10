СУЭК издаст «Шахтерскую азбуку» для малышей

Рисунок Саввы Моргайленко. Фото: СУЭК

СУЭК к 20-летию компании выпустит необычный учебник для дошкольников и первоклассников из городов и поселков, где работают угольные предприятия Андрея Мельниченко. Авторами «Шахтерской азбуки» - художниками-иллюстраторами, писателями и поэтами – станут родители детей, их старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. В букварь войдут слова от А до Я, связанные с шахтерской профессией, – бульдозер, горизонт, добыча, ротор, траншея, экскаватор, уголь, шахта.

Теплота шахтерских рук. Рисунок Умара Атавова. Фото: СУЭК

- Угольщики СУЭК гордятся своей профессией и принадлежностью к крупнейшей в России угольной энергетической компании, поэтому они с гордостью рассказывают ребятам о шахтерском труде, - сообщили в пресс-службе СУЭК. – Компания постоянно организует мероприятия по профессиональной ориентации молодежи и формированию будущего кадрового резерва для предприятий угольной промышленности – экскурсии на предприятия, познавательные уроки в детсадах и школах, спортивные соревнования, благотворительные акции и праздники.

Рисунок Елизаветы Балан. Фото: СУЭК

Участники творческого конкурса по созданию азбуки должны будут к каждому слову на заданную букву придумать четверостишие и нарисовать иллюстрацию. Лучшие работы войдут в красочное издание, которое 1 сентября 2021 года получат в подарок от СУЭК будущие школьники.

- Идея создать такой букварь родилась у нас достаточно давно, и юбилей любимой компании – самое подходящее время для ее воплощения, - считает заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова. – Мы уверены, «Шахтерская азбука» станет не просто полезной книгой в портфеле школьников. Вместе со знаниями она передаст детям всю ту любовь и гордость за шахтерскую профессию, которую чувствуют горняки, и понимание значимости угледобычи для экономического развития и социального благополучия их малой родины и всей России.

Рисунок Виталия Якубова. Фото: СУЭК

Добавим, что к юбилею в СУЭК подготовили более 100 мероприятий, в которых смогут поучаствовать все жители шахтерских городов. В течение 2021 года в городах присутствия компании пройдут спортивные соревнования, творческие испытания, волонтерские акции, Трудовая производственная вахта, онлайн-слет трудовых отрядов СУЭК с участием старшеклассников от Мурманска до Владивостока, закладка зеленых аллей, детский шахматный онлайн-фестиваль.