Погода в Красноярске на 10 февраля 2021 года: к вечеру похолодает до -20

Прогноз погоды Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 10 февраля 2021 года. Ветер немного стих и температура воздуха поползла вниз.

В Красноярск возвращаются морозы. Температура воздуха сегодня будут колебаться между -10 и -15 градусов. А к вечеру начнет холодать. В среду ветер начнет стихать, а температура падать: днем -9... -12, ночью до -20. В четверг еще на несколько градусов ниже, а в пятницу наступит полный штиль и мороз -18 -20. В ночь на субботу столбик термометра опустится до -25. В выходные снова чуть потеплеет до -12, но и ветер подует с новой силой.

Из-за перепадов температуры от плюса к минусу. На дорогах образовался гололед, не во всех дворах и проездах успели убрать подтаявший снег, поэтому теперь - это настоящая полоса препятствий.