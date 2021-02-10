ВТБ Пенсионный фонд расширяет сотрудничество с «Мультибонусом»

ВТБ Пенсионный фонд и программа лояльности ВТБ «Мультибонус» расширяют возможности для клиентов. В каталог «Мультибонуса» добавлены сертификаты большего номинала для оплаты бонусами взносов за негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), а также возможность доплатить часть суммы рублями.

В специальном разделе «Пенсионный фонд» каталога «Мультибонуса» к уже существующим сертификатам номиналом 500, 1 000 и 1 500 рублей добавлены три новых сертификата для взносов по индивидуальному пенсионному плану – на 3 000, 5 000 и 10 000 рублей. Эти номиналы самостоятельно определили клиенты, которые принимали участие в опросе НПФ ВТБ. Также участники программы лояльности получили возможность доплатить недостающую до нужного номинала сумму рублями, чтобы сформировать оптимальный для себя размер пенсионного взноса.

«Мы всегда чутко относимся к пожеланиям граждан и расширяем их возможности для планирования и оптимизации своего пенсионного капитала – это стратегическая задача фонда. В четвёртом квартале прошлого года мы привлекли 2,7 млрд рублей средств физлиц для добровольного формирования пенсии. Мы активно внедряем цифровые сервисы и работаем в новых направлениях – в прошлом году запустили мобильное приложение, вышли в розничный сегмент в каналах банка ВТБ, развиваем программы повышения финансовой грамотности. Поэтому расширенные возможности для клиентов «Мультибонуса» позволят им еще более гибко формировать свои накопления», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.