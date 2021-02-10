«Не повезло»: житель Хакасии приобрел за 2,5 миллиона рублей несуществующее авто

Фото: МВД Медиа

Житель хакасского региона решил приобрести автомобиль через популярную интернет-площадку, и нарвался на мошенников. Но ему повезло, как сообщают в «МВД Медиа», полицейские смогли задержать злоумышленника.

Мужчина, просматривая объявления, заинтересовался иностранным автомобилем. Характеристики были более чем привлекательными: полный привод, 2019 год выпуска, салон из натуральной кожи коньячного цвета.

Покупатель связался с продавцом сначала по телефону, затем процесс обсуждения комплектации и доставки перетек в один из мессенджеров. Выяснилось, что машину привезут из-за океана от официальных представителей марки.

Мошенники запросили у потерпевшего паспортные данные и ИНН, якобы для успешного прохождения таможни. В ответ житель Хакасии получил пакет документов юридического лица, который позволил ему убедиться в существовании фирмы, бланк договора купли-продажи и руководство для получения машины. Автолюбитель также регулярно получал фото и видео автомобиля в мессенджерах, что подкрепляло веру в реальность покупки.

В результате житель Хакасии перечислил на счет злоумышленников почти 2,5 млн рублей. Затем его уведомили, что машина прибыла в Красноярск и её можно забрать. Но прибыв в столицу края, потерпевший не смог связаться с продавцами, и отправился в полицию.

Сотрудники МВД оперативно установили личность продавца автомобиля и отправились в Москву на задержание. В отношении мошенника 1993 года рождения было также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Потерпевшему повезло, весь причиненный ущерб ему возмещен. Подозреваемого же ожидает суд и лишение свободы до 10 лет.