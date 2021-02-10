Мужчина по-женски «развел» шестерых жителей в Якутии на деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Якутии стали жертвами «роковой красотки Виктории». Среди потерпевших пять жителей Алдана и один житель Нерюнгри. В течение полугода все они оказались «клиентами» девушки без моральных устоев, которая именовала себя Викторией.

- Все потерпевшие находили объявления девушки легкого поведения на одном сайте. Она предлагала интим-услуги, на звонки отвечала и была крайне последовательна – сначала просила перевести деньги, а потом все остальное. Речь шла о сумме в 10 тысяч рублей, но мужчин это не останавливало, - рассказали в пресс-службе УМВД России по республике Саха (Якутия).

Девица охотно общалась с мужчинами по телефону, вела активную переписку в мессенджере. Рано или поздно, до каждого из «клиентов» дошло, что их попросту обманули и услуг им никто оказывать не собирается. Они обратились в полицию. «Вику» разыскали и задержали. К их сожалению, обманули их вовсе не девушка, а 34-летний житель Якутска, который при общении по телефону ловко менял свой голос. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».