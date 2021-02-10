Полицейские и спецназ в Красноярске задержали подозреваемых в сбыте героина Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские и спецназ в Красноярске задержали подозреваемых в сбыте героина. У задержанных обнаружили 3,5 килограмма наркотика. Изобличить злоумышленников смогли во время оперативно-розыскных мероприятий.

- По предварительной информации житель Красноярска и уроженец республики Таджикистан жили в Красноярске в арендованных квартирах. Они сбывали героин бесконтактным способом путем закладок. Один из них был розничным закладчиком и раскладывал «товар» по тайникам», а другой был куратором-координатором данной группы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Во время обысков в квартирах фигурантов полицейские обнаружили и изъяли вещество желтого цвета, электронные весы, многочисленные сотовые телефоны. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество – это героин. Расследование этого дела продолжается. Фигурантам предъявили обвинение по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере».