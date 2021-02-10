Глава Якутии: коронавирус не повлияет на строительство Ленского моста ФОТО: правительство республики Саха (Якутия)

В Якутии строительство Ленского моста планируют начать уже в 2021 году. При этом коронавирус никак не повлияет на этот процесс. Об этом накануне сообщил глава республики Айсен Николаев.

В целом в республике обстановка по коронавирусу стабильна. С середины декабря темпы заболеваемости начали спадать. В два раза уменьшилось количество тяжелых больных и больных на аппаратах ИВЛ. К слову глава республики отметил, что уже сейчас стоит задача, чтобы слово «коронавирус» постепенно исчезало из лексикона вместе с ограничительными мерами.

Айсен Николаев отметил, что строительство Ленского моста начнется, когда основные проблемы пандемии останутся в прошлом. Сейчас этот объект внесен о все стратегические документы планирования страны. У проекта уже есть финансовый партнер, решается вопрос по размерам и срокам выделения капитального гранта со стороны правительства России.