В МЧС Красноярского края предупредили об опасности схода снежных лавин Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В МЧС по Красноярскому краю предупредили об опасности схода снежных лавин. По прогнозам специалистов, вероятность схода снега велика 10-12 февраля в горных районах региона. Происшествия ожидаются в Ермаковском и Курагинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В связи с такими обстоятельствами, сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю призывают туристов отказаться от походов на лавиноопасные участки. При нахождении в горах, пожалуйста, соблюдайте правила поведения в районах схода лавин, а именно не выходите в горы в снегопад и непогоду, следить за погодой, находясь на маршруте, узнайте прогноз до того, как отправиться в поход.

Для справки: чаще всего лавины сходят со склонов, крутизна которых начинается от 15 градусов. Самыми опасными считаются склоны, крутизнна которых варьируется от 30 до 50 градусов. Верный признак лавинной опасности – это отсутствие кустарника и деревьев на склоне.