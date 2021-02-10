В Красноярском крае прокуратура вмешалась в проблему с масляными пятнами на реке Енисей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае прокуратура вмешалась в проблему с масляными пятнами на реке Енисей. Поводом для проверки стали публикации в СМИ. По итогу мере прокурорского реагирования приняли в отношении компании «Красноярскнефтепродукт».

- Выяснили, что загрязнение связано с наличием ранее сформировавшегося очага загрязнения - двух линз, содержащих нефтепродукты. Они скопились под площадками нефтебазы указанной организации в результате деятельности прошлых лет, - прокомментировали в пресс-службе Краевой прокуратуры.

Также выявили нарушения природоохранного законодательства во время ликвидации опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов». В результате этих нарушений случился разлив нефтепродуктов из частично демонтированных трубопроводов на почву. Организацию намерены привлечь к административной ответственности за порчу земли, а также потребовали от нее провести работы по рекультивации земельного участка нефтебазы.