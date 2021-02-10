Соблюдение «антиквидных» мер проверили в оздоровительных комплексах Красноярска Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Соблюдение «антиквидных» мер проверили в оздоровительных комплексах Красноярска. Рейд провели по организациям в Советском районе. Проверяющие обращали внимание на то, как выполняются рекомендации Роспотребнадзора и насколько безопасны условия, созданные для посетителей.

- Проверками охватили два филиала оздоровительного комплекса «Пять звезд», сауну «Гольфстрим» и СПА-центр «Бархатный сезон». Инспекторы запрашивали графики уборки и дезинфекции, проверяли запасы масок и перчаток для персонала. По этим пунктам заведения показали полную готовность к приему посетителей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметил также, что в оздоровительных комплексах после каждого клиента обрабатывают помещения специальными средствами. Некоторые организации для очистки воды в бассейне используют озонаторные установки. Есть и разметки, напоминающие о социальной дистанции, а также журнал термометрии. Напомним, сейчас организации принимают посетителей только по записи.